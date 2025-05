Значењето на македонскиот јазик во иднината

0 SHARES Сподели Твитни

Во чест на 80-годишниот јубилеј од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, претседателката на државата, Гордана Сиљановска Давкова, испрати важна порака. Денес, на 5-ти мај, ние, Македонците, испраќаме значајни пораки за нашиот јазик, до сите Македонци, каде и да се наоѓаат тие, како и до познавачите и почитувачите на македонскиот јазик. Камбаните денес одѕвонуваат за македонскиот јазик, во сите делови на светот, каде што луѓето го говорат и го разбираат.

Денеска, сите љубители, изучувачи и приврзаници на македонскиот јазик, зборуваат за него и на него. Пораки ќе ги испраќаат и по нас и по оние што ќе следат, бидејќи додека постоиме ние, ќе постои и нашиот јазик. Без него, не би можеле да ја продолжиме мислијата на македонски јазик и не би биле негови мисионери. Како такви, имаме обврска да го чуваме и развиваме, бидејќи без нас, ни тој не би живеел, нити ние би биле Македонци. Нашето постоење е потврдено и идентификувано преку него.

Македонскиот јазик е наш духовен богатство, важен и потребен колку и мајчиното млеко, е извор на нашето идентифицирање и е дел од светотен океан на цивилизација. Низ добрите и лошите времиња, македонскиот јазик созреваше со македонскиот народ, беше и останува врзан за негација, уметнички изрази и описменување преку вековите.

Гордост е што припаѓаме на традицијата и мисијата започната од Светите Кирил и Методиј кои ни го дарија јазикот и писменоста, кои нè обогатија не само нас туку и целокупниот словенски свет. Првата азбука и писменоста овозможија описменување и културно просветуавње кое продолжува денес.

Историскиот процес на развој и кодификација на македонскиот јазик водеше преку законско признавање во 1945 година, што беше круна на долготрајните стремежи на Македонците. Конески и неговите соработници, со своите напори, го направија македонскиот јазик систем од високо значење за нашиот идентитет.

Денес, македонскиот јазик е основа на нашиот културен, научен и општествен живот. Македонската литература и култура бележат врвни дострели, а јазикот останува жила на живот и израз. Јазикот создава мостови меѓу културите и никогаш негува луѓето. Нашата обврска е да го зачуваме за идните генерации и да ја продолжиме неговата мисија.

На денешен ден, одбележуваме значајни јубилеи поврзани со нашиот јазик и неговата историја. Денот на македонскиот стандарден јазик е време за да се сеќаваме на сите значајни настани кои го формираа и обликуваа нашиот јазик. Честит 5-ти Мај, Денот на македонскиот стандарден јазик!

