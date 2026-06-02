Зошто никој не сака да живее во вилата на принцот Хари и Меган Маркл? Вредна 2,4 милиони фунти, рајска градина, но се чини дека е опседната

0 SHARES Сподели Твитни

Иако принцот Хари и Меган Маркл се преселија во Соединетите Држави во 2020 година, нивната поранешна резиденција во Виндзор сè уште е празна денес. Двојката сега е целосно посветена на животот во Монтесито, Калифорнија, каде што уживаат во раскошен имот опкружен со седум хектари земја со своите деца. Сепак, нивниот поранешен дом, познат како Фрогмор Котиџ, немаше нови станари дури ни шест години подоцна.

Клучевите се вратени по наредба на кралот

Откако ја напуштија Велика Британија, Фрогмор Котиџ служеше како нивна официјална база во Велика Британија уште неколку години. Тие престојуваа таму за време на важни настани, вклучувајќи ги прославите на платинскиот јубилеј на кралицата и погребот на кралицата Елизабета.

Сепак, во 2023 година, кралот Чарлс III побара од двојката да ги врати клучевите од резиденцијата, со што формално го прекина нивниот однос со имотот. Кога се појави информација дека принцот Ендру може да ја напушти својата резиденција и да се пресели во Фрогмор Котиџ, многумина очекуваа дека тој ќе стане новиот станар. Сепак, до тоа никогаш не дојде. Подоцна се шпекулираше дека куќата може да им биде понудена и на принцот Вилијам и неговата сопруга Кејт, но и таа опција пропадна.

Според британските медиуми, една од причините би можела да биде просторот. „Фрогмор Котиџ“ има пет спални соби, што наводно не одговарало на потребите на Вилијам и Кејт, кои сега живеат во многу поголема семејна куќа со осум спални соби.

Реновирање по мерка за Хари и Меган

Пред да се вселат, Хари и Меган извршија обемна реконструкција вредна околу 2,4 милиони фунти. Работите вклучуваа замена на инсталациите, инсталација на нова топлинска пумпа, реставрација на подовите и таванските греди, како и целосно уредување на ентериерот според нивниот вкус.

Вниманието го привлекуваа деталите од бакарната када и веганската боја за ѕидови. Откако ги напуштија кралските должности, сопружниците ги вратија парите инвестирани во реновирањето. Сепак, експертите веруваат дека адаптирањето на куќата за нови станари би барало дополнителни големи инвестиции, што би можело да биде една од причините зошто зградата сè уште не е во употреба.

За разлика од малата и донекаде тесна Нотингем Котиџ, за која Хари зборуваше без многу ентузијазам, Фрогмор имаше посебно место во срцата на војводата и војвотката од Сасекс. Во своите мемоари, „Резервата“, Хари опиша колку уживале живеејќи на имотот.

– Го засакавме тоа место од првиот момент. Се чувствувавме како да ни е судено да живееме таму – напиша тој.

Тој, исто така, се присети на секојдневните прошетки низ градините, средбите со градинарите на кралицата, па дури и на еден особено намќорест лебед кого го нарекле Стив.

– Едвај чекавме да се разбудиме, да прошетаме низ градините и да ги посетиме лебедите. Ги запознавме градинарите, ги научивме нивните имиња и имињата на цвеќињата. Беа воодушевени колку многу ја цениме нивната работа – напиша Хари.

И додека Хари и Меган градат нов живот далеку од британското кралско семејство, нивната поранешна резиденција останува празна, потсетник на едно кратко, но многу турбулентно поглавје во нивната кралска приказна.

The post Зошто никој не сака да живее во вилата на принцот Хари и Меган Маркл? Вредна 2,4 милиони фунти, рајска градина, но се чини дека е опседната appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: