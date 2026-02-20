Зошто треба да пиете млеко по вежбање

0 SHARES Сподели Твитни

Новите истражувачки резултати сугерираат дека комбинирањето на редовна активност со пиење млеко по вежбањето може да помогне во зачувувањето на здравјето на коските, особено кај постарите возрасни лица, и потенцијално да го намали ризикот од сериозни фрактури како што луѓето стареат.

Студијата , презентирана кон средината на февруари 2026 година, ги испитуваше ефектите од млекото консумирано веднаш по вежбите за сила врз биохемиските и биомеханичките индикатори поврзани со зачувувањето на коскената маса кај учесници над 60 години.

Учесниците беа поделени во групи кои вежбаа редовно, некои консумираа и млеко по тренингот, додека другата контролна група продолжи да вежба без дополнителен внес на млеко.

Прелиминарните резултати покажуваат дека учесниците кои комбинирале вежбање и консумирање млеко по тренинг имале позначајни индикатори за стимулација на активност поврзана со градење и зачувување на коскеното ткиво во споредба со оние кои вежбале само или земале алтернативни билни пијалоци како што е соино млеко.

Ова укажува дека внесувањето млеко, како извор на протеини и други хранливи материи, може да има дополнителна улога во поддршката на здравјето на коските кога се комбинира со соодветна програма за вежбање.

Авторите на студијата истакнуваат дека резултатите се привремени и дека би биле потребни подолготрајни и поголеми рандомизирани студии за целосно да се разбере вредноста на таков пристап, но сегашните податоци укажуваат на корисни ефекти од млекото по тренингот врз здравјето на коските кај постарите лица.

По напорен тренинг, телото е во фаза на закрепнување – мускулните влакна се микрооштетени, резервите на енергија се исцрпени, а телото бара квалитетни хранливи материи за да ги регенерира. Затоа многу експерти за исхрана и спортска медицина го препорачуваат млекото како едноставен и ефикасен пијалок по тренингот.

Млекото природно содржи комбинација од висококвалитетни протеини – казеин и сурутка – кои играат важна улога во обновувањето и градењето на мускулите. Сурутката брзо се апсорбира и ја стимулира синтезата на мускулни протеини веднаш по тренингот, додека казеинот се вари побавно и обезбедува подолготрајно снабдување со аминокиселини. Оваа комбинација го прави млекото речиси идеален „природен протеински шејк“.

Покрај протеините, млекото е извор на јаглехидрати во форма на лактоза, која помага во надополнувањето на исцрпените резерви на гликоген во мускулите. Токму оваа синергија на протеини и јаглехидрати се покажа како ефикасна за побрзо закрепнување и намалено чувство на замор по физичка активност. Студиите покажаа дека млекото може да биде исто толку ефикасно како и комерцијалните спортски пијалоци кога станува збор за закрепнување по тренинг за сила или издржливост.

