Идеја за појадок: Тост со авокадо, домат и сирење

View this post on Instagram

Авокадо тост со домат и сирење🥑🍅🧀 Денешниот лесен ручек, супер комбинација посебно за овие топли денови. Ова ми е некако најчеста и највкусна комбинација на авокадото. За 3 тостирани лепчиња потребно ви е пола поголемо авокадо. Изгмечете го авокадото убаво со вилушка, додадете сол и бибер и малку маслиново масло. Се убаво измешајте и намачкајте на лепчињата. Ставете парчиња домат и малку дробено сирење, а додавам и ленено семе. Магдоносот е за декорација😅 Би сакала да ги знам вашите омилени комбинации со авокадо, па би ги пробала и вашите идеи и предлози🥑😋 • #instafood #foodlovers #foodporn #foodblogger #cooking #goodfoodgoodmood #tasty #delicious #food #madewithlove #homemade #homecook #macedonia #фотонаденот #инстамакедонија #готвисољубов #споделирецепт #macedonianfoodbloggers #мкфудблогери #avocado #avocadotoast #avocadolover