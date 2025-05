Изложба на Анета Светиева во Даут Пашин Амам

0 SHARES Сподели Твитни

Во Даут пашиниот амам во среда, на 21 мај, во 20 часот ќе се отвори ретроспективна изложба на Анета Светиева. Оваа изложба е дел од програмата на Националната галерија, на која има за цел да ги претстави македонските современи уметници, кои придонеле за оформување на нашата уметничка сцена. Изложбата е поврзана со монографијата за Светиева, која беше објавена во 2023 година, и претставува заокружен проект на долгогодишното изучување на нејзиниот богат уметнички опус. Куратор на проектот е Викторија Васева Димеска, историчарка на уметноста, во соработка со д-р Ана Франговска, Маја Неделкоска Брзанова и Маја Чанкуловска Михајловска. Изложбата ќе биде отворена до 31 август.

Анета Светиева е родена во Битола во 1944 година. Нејзиното образование го продолжува на Академијата за ликовни уметности во Белград, каде што дипломира во 1968 година, а постдипломските студии ги завршува во 1971 година. Во периодот од 1965 до 1971 година, го добива вниманието на јавноста со три значајни студентски награди, а подоцна добива и награда од Друштвото на ликовни уметници на Србија. Во 1974 година Светиева се враќа во Македонија и почнува да работи во Институтот за фолклор од 1977 година. Во 1988 година станува доктор на науки на Филозофскиот факултет во Белград, а во 1990 година станува дел од Заводот за етнологија во Природно-математичкиот факултет во Скопје, каде што во 1995 година добива редовен професорски статус. Нејзините дела се забележани на значајни меѓународни изложби, а особено е запаметена како авторка со уникатен стил на Биеналето за ликовни уметности во Венеција во 1997 година, каде што нејзината работа беше истакната заради особената автономност и без временски ограничувања на трендовите.

