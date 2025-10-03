Израелските војници го нападнаа последниот брод од флотилата „Сумуд“ што пловеше кон Газа

Израелските војници го пресретнаа последниот брод од флотилата што се обиде да ја пробие нелегалната блокада на Појасот Газа.„Маринет“ имаше механички проблеми и заостануваше зад главната армада од 41 брод, кои вчера беа пресретнати и заробени од израелската морнарица.
WATCH: Israeli forces raid the only remaining vessel of the Gaza-bound Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/fDLaGgpULU— Clash Report (@clashreport) October 3, 2025
Видеото ги прикажува силите на поморската командосна единица Шајетет 13 како се качуваат на бродот.Претходно, израелската морнарица пресретна 42 брода од Глобалната флотила Сумуд, а околу 470 активисти беа заробени. Активистите се обидоа да достават помош во Газа, која страда од геноцидот што го изврши Израел.