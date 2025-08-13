Израел го бомбардираше градот Газа, 123 Палестинци убиени во последните 24 часа

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија го бомбардираше градот Газа во среда пред планираното преземање на областа, а според Министерството за здравство на Газа, 123 лица се убиени во последните 24 часа.Израелската војска во среда објави дека „одобрила“ план за освојување на градот Газа, најголемиот град на палестинската територија, како дел од новата фаза од офанзивата насочена кон поразување на Хамас и ослободување на заложниците.Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја повтори идејата, која ја изрази и американскиот претседател Доналд Трамп, дека Палестинците треба да ја напуштат областа.„Тие нема да бидат протерани, ќе им биде дозволено да заминат. Сите оние кои се загрижени за Палестинците и велат дека сакаат да им помогнат треба да им ги отворат своите врати и да престанат да ни држат предавања“, рече Нетанјаху.Бројот на жртви во последните 24 часа е најлош за една недела, зголемувајќи го веќе огромниот број жртви од речиси двегодишната војна.Планираното израелско преземање на градот Газа, кој војската на државата веќе го зазеде во раните денови од војната, веројатно ќе се случи во рок од неколку недели, велат официјални лица.Тоа значи дека прекинот на огнот е сè уште можен иако разговорите не успеаја и конфликтот останува жесток.Израелските авиони и тенкови силно бомбардираат источните области на градот Газа, велат жителите, при што десетици домови се уништени во населбите Зејтун и Шеџаја преку ноќ. Болницата Ал-Ахли соопшти дека 12 лица се убиени во воздушен напад врз куќа во Зејтун.Тенковите, исто така, уништиле неколку домови во источниот дел на Кан Јунис во јужна Газа, додека во централна Газа, израелскиот оган уби девет хуманитарни работници во два одделни инциденти, соопштија палестински лекари.Израелската војска немаше коментар за инцидентот.

