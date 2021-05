Израел објави снимка од напад од Хамас: „Убиваат и палестински цивили, меѓу кои и деца“ (ВИДЕО)

Израелските борбени авиони рано утрово повторно ја нападнаа Газа, а Хамас возврати со ракети кон Израел во петтата ноќ од конфликтот, додека американските и арапските дипломати се обидуваат да најдат начини за прекин на насилството.

Израелското Министерство за надворешни работи на Твитер објави дека во областа на појасот Газа во изминатите неколку дена паднале 350 ракети на Хамас, при што загинале палестински цивили, вклучително и деца.

350 rockets fired by Hamas terrorists throughout the last few days, fell within the #Gaza strip, killing Palestinian civilians, including children.

Hamas is killing both Israelis & Palestinians. Hamas must be stopped. pic.twitter.com/BuQwzgYuxM

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 15, 2021