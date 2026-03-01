Израел со нов бран напади: Војската тврди дека го уништила штабот на Револуционерната гарда во Техеран

Портпаролот на израелската војска изјави дека посочи дека во нападите биле вклучени повеќе од 100 борбени авиони на израелските воздухопловни сили, при што биле погодени десетици штабови на Корпусот на Исламската револуционерна гарда, вклучително и неговите разузнавачки, воздухопловни и единици за внатрешна безбедност.

Израелските воздухопловни сили завршија бран напади насочени кон ирански штабови во Техеран, каде што биле собрани ирански војници, изјави портпаролот на израелската војска, бригаден генерал Ефи Дефрин, на прес-конференција.

Дефрин посочи дека во нападите биле вклучени повеќе од 100 борбени авиони на израелските воздухопловни сили, при што биле погодени десетици штабови на Корпусот на Исламската револуционерна гарда, вклучително и неговите разузнавачки, воздухопловни и единици за внатрешна безбедност, пренесе „Тајмс оф Израел“.