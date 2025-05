Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје одбележа значаен јубилеј

0 SHARES Сподели Твитни

Продолжувањето на делото за македонскиот јазик на различни нивоа, креирањето на сеопфатен македонски јазичен корпус, како и појавата на бројни англицизми беа истакнати како најголеми предизвици на денешниот настан по повод Денот на македонскиот јазик и одбележувањето на 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, организиран од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје. Професорката Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот, истакна дека оваа институција со своите проекти и публикации активно ги одржува основите на фонетскиот правопис и збогатувањето на речникот, вклучувајќи ги сите дијалекти, веќе осум децении. Меѓу најзначајните проекти се наоѓа „Македонскиот дијалектен атлас“, чија прва книга неодамна беше издадена со поддршка од Министерството за култура и туризам. Исто така, се планира започнување на проект за создавање корпус на македонскиот јазик, што е олеснето со дигитализацијата на сите картотеки и поддршка од стручниот научен кадар. За остварување на оваа цел, Јованова-Грујовска апелира за поддршка од Министерството за образование и наука, Министерството за култура, универзитетот УКИМ и други релевантни институции.

За професорката д-р Биљана Ангелова, ректорка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, значајна е кодификацијата на македонскиот јазик, оценувајќи ја како клучна етапа во неговиот историски развој. Таа нагласи дека азбуката и правописот функционираат како основни јазични документи и претставуваат суштинска реализација на кодификацијата. Ангелова потврди дека на универзитетот до него е заврзана одговорноста да го задржи и развива писменото наследство и македонскиот јазик, нешто што е не само традиција, туку и обврска.

Раководителката на Катедрата за македонски јазик, Искра Пановска-Димкова, го нагласи проблемот со ширењето на англицизмите во македонскиот јазик. Таа подвлече дека секојдневниот продор на англиски зборови има значително влијание не само врз вокабуларот, туку и врз јазичната структура и истакна потреба за зголемување на свесноста кај говорителите и државата. Според неа, во споредба со словенечкиот јазик, каде државната поддршка за јазикот е поголема, македонскиот јазик се соочува со предизвици во неговата заштита од англицизми. Филмот „Аз, буки, веди“, создаден во соработка со ПСУ „Јахја Кемал“ – Тетово, исто така беше претставен на настанот. На 5 мај 1945 година, македонската азбука беше официјално објавена, а кодификацијата на јазикот, започната на 2 август 1944 година од АСНОМ, продолжи со усвојувањето на азбуката од Народната влада на Федерална Македонија и правописот на јазикот на 7 јуни истата година. Оваа кодификација беше заокружена со објавување на значајни дела од Блаже Конески, вклучувајќи ја граматиката, речникот и историјата на македонскиот јазик.

The post Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје одбележа значаен јубилеј appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: