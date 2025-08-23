ИПИ: Нападите врз новинарите во Србија достигнаа невидени размери

Во услови на сè понасилниот државен одговор на антивладините протести во Србија во последните денови, нападите и притисокот врз новинарите достигнаа невидени размери, продлабочувајќи ја она што веќе е една од најлошите кризи на слободата на медиумите во Европа. Заканите со смрт и физичките напади врз новинари и медиумски работници сега се речиси секојдневна појава, додека новинарите и фоторепортерите известуваат за насилни судири меѓу полицијата за немири, бандитите поддржани од владата и демонстрантите предводени од студенти, соопшти Меѓународниот институт за печат (IPI) на својата веб-страница.

Сепак, додека органите за спроведување на законот и владата на претседателот Александар Вучиќ, предводена од Српската напредна партија (SNS), ја засилуваат репресијата, а вонредната состојба за новинарите се влошува, многумина во Србија чувствуваат дека најлошото допрва доаѓа. Независното здружение на новинари на Србија (NUNS) изјави за IPI дека регистрирало повеќе од 232 одделни напади од почетокот на годината до 22 август. Повеќе од 42 напади врз новинари се регистрирани од првиот ден од август, од кои 10 се случиле додека се известувало за масовните протести на 13 август, кога низ целата земја избувна најновиот бран протести со кои се бараа нови избори. „Бројката вклучува 52 случаи од март – напади, закани, опструкции од страна на полицијата или ситуации каде што полицијата не реагирала – кога службениците за спроведување на законот се сведоци на напади, тие едноставно се свртуваат и си заминуваат“, изјави за IPI Раде Ѓуриќ, адвокат во NUNS. „Сè уште не сме ги изброиле говорот на омраза и другите форми на притисок.

Којзнае колкумина останале под радарот“, додаде тој. Овој голем број напади врз новинари – највисок досега регистриран во современа Србија – и недостатокот на одговорност за сторителите имаат застрашувачки ефект врз медиумите додека се обидуваат да известуваат за тековните протести. Сепак, додека тактиките на властите и полицијата стануваат сè поочигледни, независните медиуми и граѓанското општество во Србија повторно го критикуваат одговорот на Европа како млак и недоволен. „За нас, во авторитарно општество, најдраматично е што и покрај десетиците напади врз новинари секој ден и многу поголем број напади врз граѓани, ЕУ не реагира на смислен начин“, изјави за IPI Веран Матиќ, претседател на Управниот одбор на Здружението на независни електронски медиуми (ANEM). Тој додаде дека „српските граѓани со месеци очекуваат соодветна реакција од Европската Унија“. „Нема соодветен одговор од институциите на ЕУ, што ги охрабрува властите. Секој ден имаме десетици нови напади врз новинари и ова е новата нормалност“, оцени Матиќ.