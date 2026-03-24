Иран ги негира тврдењата на Трамп за мировни преговори, но инсистира дека Америка побарала средба

Иранското Министерство за надворешни работи соопшти дека немало разговори со Соединетите Американски Држави во последните 24 дена, што директно ги побива тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп дека тие воделе „многу добри и продуктивни разговори“ за завршување на војната.

Портпарол на иранското министерство нагласи дека немало директен контакт, и покрај сигналите за кои Техеран вели дека дошле преку трети земји. Според државната новинска агенција ИРНА, некои пријателски земји пренеле пораки дека Вашингтон побарал разговори со цел завршување на конфликтот, објавува Гардијан.

Сепак, висок ирански функционер изјави за Ројтерс дека САД побарале средба со претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, без да ја наведе предложената локација.

Функционерот, кој зборуваше под услов да остане анонимен поради чувствителноста на прашањето, рече дека Врховниот совет за национална безбедност сè уште не донел одлука за никакви разговори и дека Иран сè уште не одговорил на барањето.

Порано во текот на денот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека се во тек интензивни разговори со „високо рангирана и почитувана личност“ во иранскиот режим, но предупреди дека конечниот договор сè уште не е готов.

„Имаме многу добри шанси да постигнеме договор, но тоа не гарантира ништо. Не гарантирам ништо“, им рече Трамп на новинарите во Флорида пред да се качи на „Ер Форс Уан“, нагласувајќи дека не сака да дава ветувања што подоцна би можеле да бидат доведени во прашање.

Претседателот откри дека САД и Техеран разговараат за договор од 15 точки за завршување на војната. Тој рече дека наведувањето на иранскиот режим да се откаже од својата нуклеарна програма е еден од трите главни приоритети.

Планот на Трамп, исто така, вклучува воспоставување заедничка контрола врз стратешкиот Ормутски теснец, во кој би учествувал него и врховниот лидер на Иран, и покрај тоа што Трамп повтори дека бара „многу сериозна форма на промена на режимот“.

Тој нагласи дека не преговара со новиот врховен лидер Моџтаба Хамнеи, за кого вели дека не е сигурен дали е дури ни жив, туку со други „почитувани“ лидери во системот кои би можеле да бидат токму она што го бара Вашингтон.