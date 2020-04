Иран одби респиратори од САД, Зариф твитна против Трамп.

Мохамед Џавад Зариф министерот за надворешни работи на Иран му се обрати на Трамп на Твитер.

Iran will be EXPORTING ventilators in a few months, @realdonaldtrump.

All you need to do is stop interfering in the affairs of other nations; mine especially.

And believe me, we do not take advice from ANY American politician.

— Javad Zarif (@JZarif) April 19, 2020