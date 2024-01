И Владата на Унгарија го поддржува членството на Шведска во НАТО – Виктор Орбан објави: “Ратификацијата ќе ја завршиме во парламентот во прва прилика“

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, на социјалната мрежа X (Твитер) објави дека на генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, во телефонски разговор му рекол дека унгарската Влада го поддржува членството на Шведска во НАТО.

„Потврдив дека Владата на Унгарија го поддржува членството на Шведска во НАТО“, најави Виктор Орбан.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024

Премиерот на Унгарија додаде дека му рекол на Јенс Столтенберг дека ќе продолжи да го повикува унгарскиот парламент да гласа за влез на Шведска во НАТО и да ја заврши ратификацијата во првата можна можност.

Јенс Столтенберг по повикот истакна дека Виктор Орбан и неговата Влада јасно го поддржуваат членството на Шведска во НАТО.

„Очекувам ратификација веднаш штом парламентот повторно ќе се состане“, објави Јенс Столтенберг на социјалните мрежи.

Парламентот на Турција во вторникот го одобри членството на Шведска во НАТО, оставајќи ја Унгарија како единствена членка која сè уште не го ратификувала приемот на Шведска во НАТО.

