„Калашников“ претстави нови автоматски пушки, митралез и полева опрема

Концернот „Калашников“ претстави две автоматски пушки од 7,62 милиметри – скратената АК-15К и малата АК-15СК, како и лесен митралез РПЛ-7.

Покрај тоа, „Калашников“ претстави нов сет на полеви униформи ВКПО 3,2 од сет „Новатор“. Според главниот дизајнер на концернот, Сергеј Уржумцев, АК-15К и АК-15СК се модернизирани верзии на АК-12.

„Врз основа на овој модел (АК-12), по аналогија со комплексот од калибар 5,45, создадени се скратената автоматски пушка АК-15К и малата автоматски пушка АК-15СК. Тие имаат исти технички карактеристики како автоматските пушки од калибар 5,45, и тие само ја дуплираат оваа линија првенствено за извоз“, рече тој.

Уржумцев додаде дека руското Министерство за одбрана веќе склучило договор за АК-15К и АК-15СК за муниција од 7,62×39 мм. Тие ќе бидат испорачани до крајот на 2025 година. Моделите на автоматски пушки АК-12 (АК-12К и АК-12СК) беа произведени кон крајот на јануари 2025 година, а во јуни беа примени од страна на падобранската единица во зоната на СВО.