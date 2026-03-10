Кардиолог открива три мали, но важни промени за здравјето на срцето

0 SHARES Сподели Твитни

Едноставните промени во вашата дневна рутина често се најдобриот начин да го одржите вашето срце здраво. Кардиоваскуларните заболувања се голем здравствен проблем во Велика Британија, кој засега повеќе од седум милиони луѓе. Кардиологот д-р Франческо Ло Монако, основач на Националната клиника за срце на улицата Харли во Лондон и автор на „Спасител на срцето“, наведе три мали, но важни промени што секој може да ги направи за да го подобри здравјето на срцето и да ги заштити крвните садови.

„Некои од најефикасните начини за одржување на здравјето на срцето не бараат ништо радикално. Тие се однесуваат на мали, секојдневни навики кои со текот на времето го намалуваат воспалението и го намалуваат оптоварувањето на срцето и крвните садови“, вели д-р Ло Монако.

Грижа за забите и непцата

Заболувањето на непцата може да го одржи воспалението во телото, а супстанциите што ги ослободува можат да влезат во крвотокот и да го забрзаат стареењето на артериите.

„Миењето на забите двапати дневно по две минути, заедно со секојдневното користење на конец за заби, може да биде изненадувачки ефикасен начин да го заштитите срцето“, вели д-р Ло Монако.

Воспоставете рутина за спиење

Ако спиете премалку или вашиот сон често е прекинат, вашето тело останува во состојба на стрес, што го зголемува воспалението и става дополнителен товар на вашето срце. За да го избегнете ова, д-р Ло Монако советува да воспоставите рутина. „Кога ќе почнете да спиете поредовно, вашето срце брзо го чувствува тоа, затоа обидете се да си легнувате и да се будите во исто време“, рече тој.

Смејте се што е можно почесто.

Д-р Ло Монако, исто така, објасни зошто смеењето е важно.

„Смеењето не само што ве прави да се чувствувате подобро, туку го стимулира ослободувањето на природни супстанции кои им помагаат на крвните садови да се релаксираат. Ова може да го подобри протокот на крв и да ги намали хормоните на стрес за само неколку минути. Тоа е еден од наједноставните начини да го одржите здравјето на срцето и крвните садови“, рече тој.

Д-р Ло Монако заклучува дека малите навики често прават најголема разлика и дека со постепено воведување на овие промени во вашиот секојдневен живот, можете значително да го подобрите здравјето на вашето срце.

The post Кардиолог открива три мали, но важни промени за здравјето на срцето appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: