Крсте Петревски е носител на листата за советници во Кисела Вода од коалицијата на ГРОМ, ЛДП, Интегра и ПЦЕР

Крсте Петревски е носител на листата за советници во Советот на Општина Кисела Вода од коалицијата на ГРОМ, ЛДП, Интегра и ПЦЕР.

– Денеска направивме голем чекор напред – официјално ја поднесовме нашата листа за советници во Општина Кисела Вода. Гордо ја предводам коалицијата „ИСКУСТВО за УСПЕХ“ (ГРОМ, ЛДП, Интегра и ПЦЕР).

Што носиме? Носиме план, визија и решенија:

Модерна Кисела Вода – каде урбаното планирање е паметно, а не хаотично.

Урбана Кисела Вода – со улици, паркови и инфраструктура што одговараат на темпото на живот денес.

Чиста Кисела Вода – каде зеленилото не е луксуз, туку право на секој граѓанин.

Не ветуваме празни зборови. Ветуваме работа, искреност и посветеност.

Моето искуство е вашиот штит и ваша гаранција – дека вашиот глас нема да остане неслушнат во Советот.

Заедно можеме да создадеме општина во која ќе сакаме да растат нашите деца, да напредуваат младите и да уживаат највозрасните.

Поддржете ја нашата листа – за Кисела Вода што дише, живее и е вистински дом за сите генерации! – напиша Петревски на Фејсбук.