Левица: Скопје живее со привиди на модерност додека реалноста е кал

Еден посилен ветер или неколку поројни капки и Скопје тоне во хаос. Дрвја паднати по улиците, однесени покриви и билборди, автомобили под вода, цели населби парализирани. Градот кој треба да биде срцето на Македонија се претвора во ранлив организам што се тресе при секоја природна појава, реагираат од Левица по денешното невреме.

– И не можеме да говориме за „неочекувани непогоди“, бидејќи ова е огледало на урбаниот хаос, неспремноста на институциите и фушерајот кој со години ни го сервираат на градски и државен план!

Асфалтирање без одводи, канализација што не може да прими дожд, дивоградби и бетонизирани тротоари каде некогаш имало почва што впивала вода. Ова е резултат на политиките каде профитот на градежната мафија има предност пред безбедноста и животот на граѓаните.

Се поставува прашањето дали треба да има човечки жртви за конечно да се освестиме? Ако градот се дави при секој дожд, ако покриви летаат при секој налет на ветер, што ќе се случи при евентуален земјотрес со јачина на оној во 1963 или поплавата од 1962? Треба ли да се повтори трагедијата од Стајковци? Која е спремноста на институциите да одговорат на поголеми катастрофи кога обични метеоролошки девијации го оставаат градот парализиран?

Не може Скопје да продолжи да живее со привиди на модерност додека реалноста е кал, поплави и ризик по живот. Време е за целосна промена на урбанистичката политика, односно враќање на зелените површини, систематска санација на одводната мрежа, јавна ревизија на урбанистичките планови и сериозни насоки за подобрување на цивилната заштита.

Скопје мора да биде град за луѓето, а не плен на инвеститорскиот феудализам. Затоа што град ранлив од дожд и ветер, град што се дави во сопствениот бетон, не е метропола, туку заложник на корупцијата и неодговорноста, велат од Левица.