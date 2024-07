ЛЕЗБИЈСКАТА ХИМНА ГИ УРНИ СИТЕ РЕКОРДИ Младата пејачка постигна неверојатен успех, ја споредуваат со НАЈГОЛЕМИТЕ ЅВЕЗДИ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Чапел Роан е веројатно една од најбрзо растечките поп ѕвезди во светот оваа година. Нејзиниот сингл „Good Luck, Babe!“, кој беше прогласен за лезбејска химна, стана еден од најголемите хитови во нејзината кариера, која трае речиси една деценија.Подигнувањето на нејзината музика до мејнстримот беше патување кое траеше со години, но се чини дека е време да го пронајде успехот што отсекогаш го заслужила. Заедно со популарните поп личности како Сабрина Карпентер и Чарли X-C-X, таа направи една од клучните песни за 2024 година „Good Luck, Babe!“.

Лезбијска химнаПесната која раскажува како поранешната девојка на Чапел решила да ја сокрие својата сексуалност и сепак да биде со маж затоа што е општествено прифатливо наместо да остане со неа, но и сите последици од таквата одлука, целосно го окупирала пред се женскиот дел од публиката. @grrrlgenius0 Waiting for people to develop media literacy #chappellroan #lesbian ♬ GOOD LUCK BABE by CHAPPELL ROAN – Chappell’s Fandom 👑 Безброј бисексуални жени и лезбејки кои се идентификуваа со оваа приказна се снимаа со оваа песна за TikTok, што несомнено придонесе за светската популарност на песната, која на крајот беше наречена „лезбејска химна“.Песната се искачува на топ листитеНе е изненадувачки што соул поп-песна на Chapel Rowan направи многу бура и меѓу филипинските слушатели, дури и заработи Топ 20 место на инаугуративната топ листа на Billboard Philippines на Hot 100 на 15-то место. Оваа недела, тоа е само една од неколкуте песни кои се искачија уште повеќе на топ листите, наоѓајќи удобно место на 14-то место. И покрај зголемената популарност на песната и на социјалните медиуми и на различните платформи за стриминг, има добри шанси да се искачи уште подалеку во Топ 10 на Hot 100. View this post on Instagram A post shared by ・゚: *✧ Chappell Roan ✧*:・゚ (@chappellroan)Дури и на Billboard USA Hot 100, „Среќно, душо!“ бележи растечки успех уште од првото појавување на табелата на #77. Ова беше нејзиниот прв влез на топ листите, само неколку недели по првичното објавување на песната.Сепак, оттогаш, хит-песната скокна далеку и широко за да го заземе бр.10 како највисока позиција до сега, докажувајќи ја широката привлечност што ја стекна во само неколку месеци откако падна минатиот април.А можеби следната недела ќе ја видиме „Good Luck, Babe!“ да скокне уште повисоко на нашата топ 10 ранг листа.

