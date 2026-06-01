Лекарите предупредуваат дека оваа болест е почеста во текот на летото

Потоплото време за многумина значи пикници, скари и јадење на отворено, но тогаш се зголемува ризикот од една непријатна болест – труење со храна. Во лето, храната се вади од куќата почесто, останува топла подолго време и е потешко правилно да се складира, што може да го поттикне растот на бактерии. Секоја година, милиони луѓе се разболуваат од болести што се пренесуваат преку храна, а лекарите предупредуваат дека бројот на случаи значително се зголемува во текот на летните месеци.

Медицинската сестра Лесли А. Ваид објаснува дека топлината игра голема улога.

,,Високите температури го фаворизираат растот и преживувањето на бактериите“, изјави таа за HuffPost.

Бактериите како што се E. coli, салмонела и кампилобактер се размножуваат побрзо на повисоки температури, а особено ризична храна вклучува лиснат зеленчук, непастеризирани млечни производи, недоволно зготвено месо и деликатесни производи.

Симптоми и кога да се посети лекар

Д-р Бет Олер предупредува дека активностите на отворено дополнително го зголемуваат ризикот бидејќи луѓето честопати немаат пристап до сапун и вода за миење раце, прибор за јадење и површини.

„Кога сме на отворено, честопати немаме пристап до сапун и вода за миење прибор, работни површини и раце, што го зголемува ризикот од ширење бактерии, на пример од сурово месо на друга храна“, објасни таа.

Најчестите симптоми на труење со храна се гадење, повраќање, болки во стомакот и дијареја, а Олер додава дека може да се појават и „главоболки, болки во мускулите и замор“.

Кејси Карнел, од Центарот за дигестивно здравје Хамот на UPMC, објасни дека симптомите на бактериски и вирусни инфекции можат да се појават веќе за два до 10 часа, но можат да се појават и до 96 часа.

„Со паразитски инфекции, може да потрае и до две недели“, додаде таа.

Треба да се побара медицинска помош при висока температура, крвава дијареја или повраќање, неможност за задржување на течности и знаци на тешка дехидратација. Превенцијата вклучува миење на рацете, одвојување на суровото месо од другата храна, темелно готвење на месото и правилно складирање на храната на безбедна температура.

