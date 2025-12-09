Лекови кои никогаш не треба да ги земате со кафе

0 SHARES Сподели Твитни

Зa многумина, првата шолја кафе наутро е неопходен ритуал кој обезбедува удобност и енергија. Иако може да изгледа безопасно, вашето омилено кафе може да се меша во дејството на одредени лекови, намалувајќи ја нивната ефикасност или зголемувајќи го ризикот од несакани ефекти. Од таблети за настинка до антидепресиви, влијанието на кофеинот врз телото оди многу подалеку од самото будење, пишува Индепендент.

Лекови за настинка, грип и астма

Кофеинот е стимуланс кој го забрзува централниот нервен систем. Псевдоефедринот, деконгестив кој често се наоѓа во лековите за настинка и грип, има сличен ефект. Кога се земаат заедно, нивните ефекти можат да се засилат, што може да доведе до нервоза, немир, главоболки, забрзано чукање на срцето и несоница. Друг проблем е што многу лекови за настинка веќе содржат кофеин, што дополнително го зголемува ризикот. Потребна е претпазливост и при комбинирање на кофеин со лекови за ADHD или астма, бидејќи може да ги зголеми несаканите ефекти како што се палпитации на срцето и нарушувања на спиењето.

Лекови за тироидна жлезда и остеопороза

Левотироксинот, стандардниот третман за намалена функција на тироидната жлезда, е исклучително чувствителен на времето на неговото администрирање, а утринското кафе може значително да влијае на неговата апсорпција. Студиите покажуваат дека пиењето кафе веднаш по земањето на лекот може да ја намали неговата апсорпција за дури 50 проценти. Кофеинот го забрзува варењето на храната, давајќи му на лекот помалку време да се апсорбира, а може да се врзе и за него во желудникот. Како резултат на тоа, помалку од лекот стигнува до крвотокот, а симптомите на хипотироидизам – како што се замор и зголемување на телесната тежина – можат да се вратат. Слично правило важи и за лековите за остеопороза, како што се бифосфонатите, кои исто така треба да се земаат на празен стомак, 30 до 60 минути пред јадење или пијалок.

Антидепресиви и антипсихотици

Интеракциите на кофеинот со лековите за ментално здравје можат да бидат сложени. Лабораториските студии сугерираат дека кофеинот може да се врзе за SSRI антидепресиви (како што се сертралин и циталопрам), намалувајќи ја нивната апсорпција и потенцијално правејќи ги помалку ефикасни. Кај трицикличните антидепресиви од постара генерација и антипсихотиците како клозапин, проблемот е во ензимот на црниот дроб CYP1A2, кој ги разградува и кофеинот и овие лекови. Поради „конкуренцијата“ за истиот ензим, разградувањето на лекот може да се забави, што ги зголемува несаканите ефекти, а воедно го продолжува треперењето од кофеинот.

Лекови против болки

Интересно е што некои лекови против болки што се продаваат без рецепт, како што се оние со аспирин или парацетамол, веќе содржат кофеин. Кафето може да ја забрза апсорпцијата на овие лекови со тоа што ќе го поттикне празнењето на желудникот, што може да помогне пилулата да почне да делува побрзо. Сепак, истата оваа комбинација може да го зголеми ризикот од несакани ефекти како што се иритација на желудникот или крварење, па затоа се препорачува претпазливост.

Лекови за срце и крвен притисок

Кофеинот е познат по тоа што привремено го зголемува крвниот притисок и го забрзува срцевиот ритам. Иако овој ефект е краткотраен, обично трае три до четири часа, тој може да ги неутрализира посакуваните ефекти од лековите кај луѓето што земаат лекови за крвен притисок или контрола на срцевиот ритам. Ова не значи дека луѓето со срцеви заболувања треба целосно да го избегнуваат кафето, но треба да следат како тоа влијае на нивните симптоми и да го ограничат внесувањето доколку е потребно.

Што можеш да направиш?

Кафето е дел од секојдневниот живот, но важно е да знаете како безбедно да уживате во него ако земате лекови. Лековите за тироидна жлезда или остеопороза секогаш земајте ги на празен стомак со вода и почекајте најмалку 30 до 60 минути пред да пиете кафе. Бидете особено внимателни со лекови за настинки, астма и ADHD, каде што кофеинот може да ги зголеми несаканите ефекти.

Доколку земате антидепресиви или лекови за срце, задолжително разговарајте за вашите навики за пиење кафе со вашиот лекар. Намалете го внесот или преминете на опција без кофеин доколку чувствувате немир, несоница или срцеви палпитации.

Секој го метаболизира кофеинот различно, па затоа е клучно да ги следите реакциите на вашето тело. Доколку некогаш се сомневате во комбинирањето лекови и кафе, најбезбедно е да побарате совет од вашиот фармацевт или лекар.

