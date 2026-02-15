Маж нападнал 17-годишна девојка со нож, осомничен е за вонбрачен живот со дете

Струга – ОВР Струга поднесе кривична пријава против Скопјенец (31) поради сомнение за „телесна повреда“ и „вонбрачен живот со дете“, откако на 14 февруари 2026 година околу 18 часот со нож ја нападнал 17-годишната девојка со која, според полицијата, живеел во вонбрачна заедница.

Девојката била пренесена во Општа болница Струга, каде ѝ биле констатирани телесни повреди.

Осомничениот бил лишен од слобода, а по извршено алкотестирање кај него биле утврдени 1,82 промили алкохол во крвта.