Мерц: Неприфатливо е САД да располагаат со замрзнатите руски средства

САД не можат да располагаат со замрзнатите руски средства во Европа, точката во американскиот план за префрлање на овие средства во Украина за реконструкција, при што Вашингтон ќе добие половина од профитот, е неприфатлива, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц во интервју за телевизијата ARD.

„Ова е неприфатливо и затоа Европејците седат на преговарачката маса. Постојат делови од овој план од 28 точки кои апсолутно не можат да се спроведат без наша согласност. Ова се руски средства што ќе се користат како колатерал за заем“, рече Мерц, одговарајќи на прашање за иницијативата на американскиот претседател Доналд Трамп за справување со замрзнатите руски средства заобиколувајќи ја ЕУ.

Според него, доколку заемот биде одобрен, тој ќе биде одобрен од Европската Унија, а потоа предаден на Украина за да може да продолжи да купува оружје.

„Но, ова не ги засега директно Американците. И затоа, се разбира, Американците не можат да управуваат со овие пари, а барањето за дополнителни 100 милијарди од Европа исто така не е нешто за кое можеме да се согласиме“, заклучи Мерц.

Американската администрација претходно објави развој на план за украинско решение, истакнувајќи дека засега нема да ги дискутира неговите детали, бидејќи работата сè уште е во тек. Кремљ соопшти дека Русија останува отворена за преговори и е посветена на договорите од Анкориџ.

Според различни медиумски извештаи, една од точките на американскиот план е предлог на САД да се користат 100 милијарди евра замрзнати руски средства за обнова на Украина, при што САД ќе добијат половина од профитот.