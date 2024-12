Мечката нападна вработен, па влезе во супер маркетот и за три дена го изеде целото месо! Полицијата најмила ловци кои едвај ја намамиле во стапицата (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на изминатиот викенд мечка нападна работник во супермаркет во северната јапонска провинција Акита, а потоа седеше таму по тридневна операција на полицијата и ловците.Британскиот весник Гардијан јави дека 47-годишен маж бил примен во болница со рани на лицето и други делови од телото кои не се опасни по живот.Мечката го нападнала во саботата наутро, а полицијата повикала ловци да ја пронајдат мечката долга метар, но првично не можеле да ја лоцираат во супермаркетот.Ловците поставиле стапица пред продавницата, каде мечката во меѓувреме изела големо количество месо, во која ставиле мед, јаболка и леб, а бил поставен и дрон за да ја следи мечката доколку излезе од супермаркетот.

A TV news video of a hunter at the scene of the supermarket bear attack in Akita, Japan. pic.twitter.com/O1BBtgy6RN https://t.co/g0jq5cGnhw— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 30, 2024

Утринава бил инсталиран и активиран сензор кога мечката паднала во стапицата, а ловците прво ја заспале, а потоа ја убиле.

Пронајдете не на следниве мрежи: