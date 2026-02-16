Навроцки: Полска треба да започне со развој на нуклеарна одбрана

Полскиот претседател Карол Навроцки смета дека неговата земја треба да започне со развој на нуклеарна одбрана, со оглед на заканата од Москва. Во интервју за телевизијата Полсат во неделата, Навроцки се опиша себеси како „голем поддржувач на приклучувањето на Полска кон нуклеарниот проект“ и тврдеше дека земјата треба да ја развие својата безбедносна стратегија „врз основа на нуклеарниот потенцијал“.

Тој додаде: „Овој пат, со почитување на сите меѓународни прописи, е патот што треба да го избереме. … Мора да работиме кон оваа цел за да можеме да ја започнеме работата. Ние сме земја на самиот раб на вооружен конфликт. Агресивниот, империјален став на Русија кон Полска е добро познат“.

Неговите коментари доаѓаат во услови на растечка дебата во неколку европски земји за развој на сопствено нуклеарно оружје во светлината на растечките закани од Москва и ерозијата на довербата во Соединетите Американски Држави.

На пример, премиерката на Латвија, Евика Силиња, изјави на Минхенската безбедносна конференција овој викенд дека „нуклеарното одвраќање може да ни даде нови можности“. Во меѓувреме, германскиот канцелар Фридрих Мерц рече дека се во тек разговори со Франција за европско одвраќање. На прашањето како Москва би можела да реагира на полската програма за нуклеарно оружје, Навроцки беше отфрлувачки: „Русија може агресивно да реагира на сè“, рече тој.