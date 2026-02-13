Најбогатите луѓе во светот си ги пакуваат куферите и „бегаат“, забележана е необична миграција: Еве каде одат масовно!

0 SHARES Сподели Твитни

Движењето на најбогатите семејства во светот преку границите се забрзува, во она што експертите го нарекуваат „најзначајната миграција на приватно богатство“ некогаш забележана.

Побарувачката за прекугранично преселување, планирање на престој и консултантски услуги за државјанство е поттикната од геополитички тензии и ненадејни промени во политиката, изјавија за CNBC советници кои работат со клиенти со ултра висока нето вредност.

Според извештајот на швајцарската мултинационална инвестициска банка UBS, 36% од нејзините 87 анкетирани милијардери клиенти веќе се преселиле барем еднаш во 2025 година, додека дополнителни 9% размислуваат за тоа. Меѓу милијардерите на возраст од 54 години и помлади, 44% се преселиле во изминатата година.

„Навистина доживуваме најголема миграција на приватно богатство во историјата“, изјавија од UBS за CNBC.

Податоците од консултантската куќа за инвестициска миграција „Хенли и партнерс“ го покажуваат обемот на промената.

Во 2025 година, фирмата прими барања од 218 националности, што се претвори во апликации од 100 националности од 95 земји за повеќе од 40 програми за престој и државјанство. Бројот на апликации, исто така, се зголеми за 28% во споредба со претходната година.

Богатите семејства историски се свртувале кон јурисдикции кои нудат политичка стабилност, лична безбедност, ниски даноци и висок квалитет на живот . Она што се променило, велат советниците, е тоа што ризикот од јурисдикција сега се третира како финансиски ризик, нешто што треба активно да се диверзифицира.

„Семејствата сè повеќе сфаќаат дека политичките режими можат брзо да се менуваат, регулаторните рамки се затегнуваат, а геополитичките тензии ескалираат со малку или без никакво известување“, рече Дипеш Агарвал, извршен директор и коосновач на Farro & Co., снабдувач на меѓународни решенија за мобилност.

Поединците со висока нето вредност го третираат местото каде што живеат и какви опции за државјанство имаат со истите размислувања како и при диверзификација на своите инвестиции низ класи на средства, за да не станат премногу зависни од една земја ако се променат политиките или политичките околности, рече Агарвал.

Постојат два главни фактори што ја дефинираат денешната миграција, првиот е геополитиката и брзината на нејзиниот развој. Промените во политиката што претходно траеја со децении сега можат да се спроведат во рамките на еден циклус на политика, велат експертите.

Геополитиката и промените во политиката, кои некогаш беа во заднина на разгледувањето, сега решително дојдоа во преден план. Одлуките за статусот на престој сè повеќе се базираат на проценки на неутралноста, институционалната сила и силата на владеењето на правото.

Неодамнешен пример е Обединетото Кралство, каде што укинувањето на нередовниот даночен режим во април 2025 година, по повеќе од два века, предизвика остра преоценка на земјата меѓу нејзините богати жители.

„Хенли и партнерс“ проценуваат дека Велика Британија ќе забележи нето заминување од околу 16.500 милионери – со вкупна вредност од околу 92 милијарди долари – во 2025 година, во споредба со 9.500 во 2024 година.

Друг фактор што ја поттикнува миграцијата на богатите е мотивацијата. Поранешните бранови на преселби честопати беа водени од оптимизам, во потрага по раст, можности или даночни олеснувања. Денешните преселби се сè повеќе одбранбени.

„Заштитата се придружи на растот како примарен двигател. Постои посилен импулс за заштита – заштита на средствата, зачувување на генерацискиот континуитет и одржување на оперативната флексибилност“, рече Агарвал.

Промената одразува подлабока ерозија на довербата во политичките и финансиските системи, рече Џереми Сејвори, основач на „Сејвори партнерс“, компанија специјализирана за државјанство и престој преку инвестициски програми.

„Дојде до фундаментална промена во начинот на кој луѓето ја гледаат слободата и личниот суверенитет“, рече Сејвори.

„Брзите промени во политиката, политичката нестабилност, граѓанските немири и зголемениот надзор сè повеќе влијаат врз одлуките за преместување“, рече Савори, посочувајќи на илјадниците откажувања од државјанство во земји како САД.

Уделот на американски државјани кои живеат во странство, а кои навеле дека размислуваат да се откажат од своето државјанство, се зголемил на 49% во 2025 година, во споредба со 30% една година претходно, според годишното истражување на меѓународната даночна консултантска куќа „Гринбек“. Меѓу испитаниците, 51% навеле незадоволство од владата на САД или нејзината политичка насока.

Каде одат богатите?

И покрај глобалната природа на оваа промена, капиталот и талентот се концентрирани во релативно мал број јурисдикции кои нудат предвидливост на политиките и силни законски рамки.

На врвот на листата се Обединетите Арапски Емирати, кои советниците постојано ги опишуваат како главен победник во тековниот циклус . Нултата стапка на данок на личен доход, отсуството на данок на богатство и данок на капитална добивка, како и флексибилната рамка на Златната виза, ги направија главен центар за преселба.

Програмите за златна виза им овозможуваат на странските државјани да добијат долгорочен престој, а во некои случаи и пат до државјанство, во замена за квалификувани инвестиции, обично во недвижности, државни обврзници или локални компании.

„Јасно е дека ОАЕ продолжуваат да бидат главен магнет за семејства со висока нето вредност“, рече Доминик Волек, глобален директор за приватни клиенти во „Хенли и партнерс“.

„Хенли и партнерс“ проценуваат дека ОАЕ минатата година забележале нето прилив од 9.800 милионери, што е најголем број од која било земја во светот.

Европа продолжува да привлекува интерес преку програмите за златни визи во Португалија и Грција, додека Италија, Монако и Швајцарија привлекуваат семејства кои бараат долгорочна стабилност и даночна сигурност.

Сингапур останува уште една привлечна дестинација, особено за семејствата кои даваат приоритет на регулаторната стабилност и силната финансиска инфраструктура, иако повисоките прагови на влез го ограничуваат пристапот, велат експертите.

Покрај традиционалните центри, новите учесници добиваат на значење. Премиум програмата за престој на Саудиска Арабија издаде повеќе од 8.000 дозволи од нејзиното проширување во 2024 година, додека програмите за државјанство на Карибите во Антигва и Барбуда, Гренада и Свети Китс и Невис сè повеќе се користат како стратешки додаток на европските стратегии за престој.

На крајот на краиштата, јасно е дека миграцијата на приватното богатство повеќе не е маргинален феномен, велат советниците за управување со богатство.

