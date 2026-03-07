Најстарите ѕвезди на Млечниот Пат откриваат дека универзумот може да биде стар 13,6 милијарди години

0 SHARES Сподели Твитни

Астрономите во Италија и Германија се свртеа кон некои од најстарите ѕвезди во Млечниот Пат за да ја проценат вистинската старост на универзумот и конечно да решат долгогодишна мистерија позната како Хаблова тензија.

Истражувачи од Универзитетот во Болоња во Италија и Институтот за астрофизика Лајбниц во Потсдам (AIP) користеле прецизни ѕвездени податоци за да утврдат дека галаксијата Млечен Пат, која го вклучува и Сончевиот систем, е веројатно стара 13,6 милијарди години.

Иако оваа возраст е во спротивност со помладиот Универзум предложен од мерењата на Цефеидите и суперновата, таа се согласува со постара проценка базирана на космичката микробранова позадина и додава нова перспектива на дебатата за тензијата на Хабл.

„Овој проект убаво покажува како комбинирањето на експертиза од различни области може да отвори нови прозорци за фундаментални прашања“, рече Елена Томасети, докторант на Универзитетот во Болоња и главен автор на студијата.

Хабловата константа, која ја мери брзината со која се шири универзумот денес, е едно од најдискутираните прашања во модерната космологија. Иако е проценета на приближно 68 километри во секунда на мегапарсек (km/s/Mpc), нејзината точна вредност е предмет на дебата.

Во меѓувреме, различните методи на мерење дадоа спротивставени резултати со текот на годините. Набљудувањата засновани на блиски космички објекти како што се Цефеидните варијабилни ѕвезди и суперновите укажуваат на побрза стапка на ширење. Ова одговара на помлад универзум од приближно 13 милијарди години.

Спротивно на тоа, мерењата базирани на космичкото микробраново позадинско зрачење, слаб одраз на Големата експлозија, укажуваат на побавно ширење, но и на нешто постар универзум од околу 14 милијарди години.

„Мерењето на возраста на ѕвездите е, само по себе, комплексен предизвик, но сега живееме во ера каде што количината и квалитетот на достапните податоци ни овозможуваат да постигнеме невидена прецизност и да обезбедиме статистички значајни резултати за прв пат“, рече Томасети.

За да се справи со предизвикот, истражувачкиот тим се фокусираше на возраста на најстарите ѕвезди во галаксијата. Бидејќи универзумот не може да биде помлад од ѕвездите што ги содржи, прецизното мерење на возраста на најстарите ѕвезди во Млечниот Пат би можело да обезбеди робусна долна граница за возраста на универзумот.

За проектот, тимот користеше постоечки каталог за возраст на ѕвездите развиен во AIP, кој содржи проценки за возраста на повеќе од 200.000 ѕвезди во Млечниот Пат. Податоците од мисијата Гаја на Европската вселенска агенција обезбедија прецизни мерења на ѕвездените растојанија и спектри.

Овие информации им овозможија на научниците да ги утврдат ѕвездените својства со невидена точност. Тимот го користеше збирот на податоци за да избере внимателно проверен примерок од најстарите ѕвезди со најсигурни мерења на возраста. Тие го приоритизираа квалитетот пред квантитетот и ги филтрираа објектите што би можеле да ги искриват резултатите. Конечниот примерок вклучуваше околу 100 антички ѕвезди, чија возраст беше одредена со помош на компјутерската рамка StarHorse.

Кристина Кјапини, доктор на науки и виш научник во AIP, истакна дека мисијата Гаја ефикасно го претвори Млечниот Пат во лабораторија за космологија на блиско поле.

„Сега можеме да ја процениме староста на ѕвездите со невидена прецизност. Следниот напредок ќе биде точноста, закотвувајќи ја галактичката временска линија со многу поголема сигурност. Концептот на мисијата HAYDN, со учество на AIP, има за цел да го обезбеди тој одлучувачки чекор“, рече Кјапини.

Се очекува идните објавувања на податоци дополнително да ги подобрат проценките за возраста и може да овозможат попрецизни определувања на возраста на универзумот и Хабловата константа.

