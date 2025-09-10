Најчевска: Мицкоски ги оправдува дивоградбите и не сака да го „загрева националистичкиот котел“

Од една страна ги поддржува дивоградбите и го оправдува прекршувањето на правото со цел да ги заштити и сите дивоградби кои се изградени од страна на ДПМНЕ (почнувајки од спомениците расфрлени низ градот а кои се спротивни на законот за градење), а од друга страна си обезбедува продолжување на праксата на заеднички договор за поделба на колачот по етничка линија, вели професорката и граѓанска активистка, Мирјана Најчевска запрашана за изјавата на премиерот Христијан Мицкоски и неговата филозофија „да гради, а не да руши“ на новинарско прашање дали планира да тргне по стапките на Албанија и тамошниот премиер Еди Рама и да урива дивоградби.

Најчевска во разговор за „Локално“ истакна дека на овој начин премиерот во Македонија ги оправдува дивоградбите и не сака да го „загрева националистичкиот котел“.