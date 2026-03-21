На мајмунот Мики му славеа роденден во Скопската Зоолошка, посетители му ги украдоа подароците

Роденденската прослава на младиот гибон Мики во скопската Зоолошка градина заврши со слика што повеќе зборува за посетителите отколку за самиот настан. Наместо симпатична вест за првиот роденден на животното, во јавноста излезе информација дека дел од подароците што биле подготвени за Мики биле украдени од посетители.

Информацијата ја објави вработен во Зоолошката, кој посочил дека повеќе од половина од поклоните исчезнале за време на настанот. Според пренесените сведоштва, додека негувателите ја организирале роденденската програма, дел од луѓето ги земале подароците што биле оставени за животното.

Случајот брзо предизвика реакции на социјалните мрежи, не затоа што станува збор за голема материјална штета, туку затоа што ја погоди суштината на однесувањето во јавен простор. Зоолошката градина не е само место за прошетка и фотографирање, туку простор во кој односот кон животните и кон трудот на вработените е директна мерка за јавната култура.

Приказната за Мики претходно беше емотивна и позитивна. Скопската Зоолошка деновиве го претставуваше како млад гибон што преживеал тежок почеток и успеал да закрепне со грижа од негувателите. Но наместо убавата порака да остане во прв план, викендов таа беше засенета од банален и срамен чин што го претвори роденденот во скандал.