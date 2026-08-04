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Англиската фудбалска јавност беше изненадена од веста дека 26-годишниот Џејдон Санчо, откако му истече договорот со Манчестер Јунајтед, тренира со англискиот клуб од првата лига со надеж дека ќе најде клуб до почетокот на новата сезона.

Санчо сè уште не е на врвот на својата кариера, но неговиот успех е далеку зад него. Пред пет години, Манчестер Јунајтед ѝ плати на Борусија Дортмунд 85 милиони евра за неговиот трансфер, но потоа сè тргна наопаку.

Бројните повреди, како и проблемите со формата и ангажманот, доведоа до тоа договорот на Санчо да истече ова лето без да добие понуда за продолжување. Тој сега е слободен агент и бара нова дестинација.

Додека тоа не се случи, Санчо тренира со Фликстон, англиски тим од десетлига. Овој клуб мораше да објави интересно соопштение на социјалните мрежи, во кое се наведува дека клубот не преговара ниту го доведува Санчо, туку се сретнале со него за да се обидат да ја одржат неговата форма.

26-годишниот крилен напаѓач моментално е слободен на пазарот откако неговиот тежок период во Манчестер Јунајтед официјално заврши претходно ова лето.

„Да разјаснам, Џејдон не беше на проба во клубот и не беше вклучен во никакви преговори за трансфер. Тој едноставно ги користеше нашите приватни тренинг центри за да ја одржи својата физичка подготвеност додека се подготвува за следното поглавје од својата кариера“, рече Кристофер Гарсија, сопственик на Фликстон.

Времето на Санчо на „Олд Трафорд“ никогаш навистина не започна, а тој постигна само 12 гола на 83 настапи во период од пет години.

Во меѓувреме, тој беше на позајмица во Дортмунд, Челзи и Астон Вила, но ниту еден од клубовите не сакаше да плати за да го доведе трајно во своите редови.

The post Неверојатниот пад на ѕвезда платена 85 милиони: Нема клуб, а тренира со десетто лигаш appeared first on Во Центар.

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