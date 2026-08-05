Недостатокот на овој витамин може да го зголеми ризикот од инфекции

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Витаминот Д е еден од клучните хранливи материи за одржување на здравјето на телото, а неговиот недостаток може да влијае на способноста на телото ефикасно да се бори против вирусите и бактериите.

Овој витамин учествува во бројни процеси во телото, а има особено важна улога во поддршката на имунолошкиот систем. Помага во зачувувањето на заштитните бариери во респираторниот тракт, кои претставуваат прва линија на одбрана од разни заразни агенси .

Покрај тоа, витаминот Д придонесува за правилно регулирање на воспалителните процеси во телото. Кога телото го има во доволни количини, имунолошкиот одговор може подобро да се контролира, што ја намалува можноста за прекумерни реакции кои дополнително го оптоваруваат телото.

Недостатокот на овој витамин се јавува почесто во периоди кога луѓето поминуваат помалку време на отворено и се помалку изложени на сончева светлина. Постарите лица, луѓето кои го поминуваат поголемиот дел од времето во затворен простор, како и луѓето со потемна кожа се особено изложени на ризик.

Ниските нивоа на витамин Д можат да ја зголемат подложноста на респираторни инфекции, како што се настинки и грип, додека закрепнувањето од болест може да потрае подолго.

Затоа, се препорачува да се води грижа за внесувањето на витамин Д преку разновидна исхрана, престојувајќи на дневна светлина секогаш кога е можно, додека додатоците во исхраната треба да се користат по претходен совет од лекар или друг здравствен работник.

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