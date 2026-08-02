„Не очекував ваков блуд“: Исповед од најголемата свингерска забава – Тајна соба со клупа за камшикување

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„Naughty N’Awlins“ во Њу Орлеанс прерасна во голем свингерски фестивал кој, според организаторите, собира повеќе од илјада луѓе на свингерски забави.Свингерските забави и настаните од овој тип уживаат голема популарност низ целите Соединети Американски Држави. Во некои федерални држави, овие собири прераснуваат во повеќедневни манифестации каде што се собираат повеќе од илјада учесници.

Боб Ханфорд, коосновач на еден таков фестивал во Њу Орлеанс, ја опиша конвенцијата како „најголемиот настан од ваков вид досега“, објави nypost.com .

Што се случува зад затворени врати?

Во еден хотел имаше забави покрај базен голи топки, навистина имаше многу секс . Имаше сцени со „жешки сопруги“, како и луѓе кои се препуштаа на еротско камшикување. Потребно беше време за да се навикнам на целиот тој ритам. Во еден момент, додека гледав натпревар од Светското првенство во бар покрај базен, бидејќи да, вистинскиот живот сè уште траеше и не сакав да го пропуштам натпреварот, ме прекина жена без топки што стоеше до мене, чии голи гради не можев а да не ги зјапам, рече тој, додавајќи:

– Забележа таа, а потоа се насмевна. Рефлексно се извинив. Таа ги држеше градите во рацете, наизменично потскокнувајќи ги горе-долу на мое целосно задоволство.

Од домашна забава до глобален феномен

Настанот „Naughty N’Awlins“ започна скромно како визија на Боб Ханафорд и Тес Такар – поранешни сопружници и долгогодишни деловни партнерки. Тие го стекнаа своето богато искуство како активни учесници на сцената на секс-забави во Њујорк во текот на деведесеттите години, а на крајот од истата деценија се преселија во Њу Орлеанс и започнаа свои забави.

– Достигнавме околу 175 луѓе кога Тес ми рече:

„Боб, ова се премногу луѓе во нашата куќа“, се присети Ханафорд.

Веќе следната година, настанот беше преместен во ресторан во Француската четврт, од каде што брзо се прошири на изнајмување цели хотели. Четврт век подоцна, овој фестивал на хедонизам прерасна во манифестација што привремено го зафаќа целиот историски кварт.

Зошто луѓето се враќаат?

Иако конвенцијата при нејзиното основање е посветена на сексот, Ханафорд истакна дека тоа не е главната причина за нејзиниот континуиран раст.

– Луѓето доаѓаат тука за секс, но се враќаат за пријателства. Анкетите меѓу редовните посетители покажуваат дека само 50 проценти од нив имаат сексуални односи со некој друг освен со нивниот постојан партнер – рече тој.

Приказни од учесници: Разбивање на предрасудите

Том, адвокат во педесеттите години од Западен Тексас, призна дека никогаш не планирал да присуствува на конвенција на свингери. Тој верувал дека учесниците на таквите собири се „промискуитетни, чудни и чудни луѓе“.

Сепак, пред три години, додека биле на одмор во Њу Орлеанс, Том и неговата партнерка Барб забележале група луѓе кои носеле ленти на ракавите со натпис „Naughty N’Awlins“ како се забавуваат со храна и џез.

– Разговаравме со нив и сфативме дека тие се најпрекрасните луѓе – целосно неосудувачки, топли и полни со прифаќање – рече Том.

Веќе следната година, тие купија дневни билети и оттогаш се редовни гости. Иако не консумираат секаква сексуална содржина, тие уживаат во дотерување, одење во барови на улицата Бурбон, забави покрај базен и бесплатно флертување. Како што велат, Барб сака да биде во центарот на вниманието како егзибиционист, додека Том ужива во улогата на набљудувач.

Правила на однесување и строг кодекс

Безбедноста и меѓусебното почитување се на прво место. Секое прекршување на правилата за согласност се сфаќа исклучително сериозно и може да се пријави преку QR кодовите означени на секој чекор. За сите прекршувања се предвидени строги санкции и непосредни последици.

Информативни известувања и знаци се насекаде, јасно дефинирајќи што е, а што не е прифатливо однесување, особено во игралиштата и специјализираните темници.

Тајни соби: Оаза на фантазијата

Едно од најпопуларните места на секој фестивал „Naughty N’Awlins“ е импресивната, масивна конференциска сала со висок таван, визуелно декорирана за да личи на темната внатрешност на средновековна катедрала.

Оваа импровизирана сала е исполнета со реквизити кои редовно и со задоволство се користат, како што се крстовите на Свети Андреј, коњите за удирање, клупите за камшикување, маси за врзување, иновациите и просторите по нарачка.

Ризница на пороци

Овогодинешната понуда вклучуваше автентична „пајажина“ направена од синџири, за која најентузијастичните учесници доброволно се препуштија и се врзаа.

Алтернативни сали

Во другите простории, пристапот беше некако порелаксиран и помалку тематски, класичните конференциски маси и столчиња беа отстранети, отстапувајќи место на удобни кревети и душеци.

The post „Не очекував ваков блуд“: Исповед од најголемата свингерска забава – Тајна соба со клупа за камшикување appeared first on Во Центар.

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