Нов пад на пазарот на биткоинот: Изгуби повеќе од пет проценти од својата вредност

Биткоинот падна за повеќе од пет проценти на ниво под 63.000 американски долари во вторникот, бидејќи инвеститорите продолжуваат да се справуваат со растечките тензии околу царините и пошироките геополитички ризици.

Најголемата криптовалута во светот падна на дури 62.964,64 долари поради притисокот од инвеститорите да се оддалечат од ризичните средства.

„Падот на Биткоинот помалку личи на шок специфичен за криптовалутите, а повеќе на класично ресетирање на расположението за ризик“, рече Кристофер Хамилтон, раководител на решенија за инвестиции на клиенти, Азиско-пацифичкиот регион, со исклучок на Јапонија, во Invesco.

Падот веројатно е одраз на „намалување на тактичкиот ризик“, а не на структурен излез, додаде Хамилтон.

Минатата недела, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе одлучи „во следните веројатно 10 дена“ дали да започне напад врз Иран, поради неговиот отпор кон новиот нуклеарен договор.

Тензиите оттогаш ескалираа, а Вашингтон продолжува да распоредува воени средства низ целиот Блиски Исток.

Биткоинот доживеа остар пад од октомври минатата година кога надмина 125.000 долари, а падот продолжи и во новата година.

Најголемата криптовалута во светот падна за 27 проценти досега оваа година и изгуби 50 проценти од октомври.

Цената на златото падна за околу еден процент на 5.171,87 долари за унца во вторникот, додека етерот, втората најпопуларна криптовалута, изгуби повеќе од еден процент на 1.831,52 долари.

