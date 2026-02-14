Ова е најтрагичната љубовна приказна на СФРЈ: 35 години по неговата смрт, таа сè уште му пишува писма (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Заљубувањето ги трога луѓето, а се чини дека ретки се оние љубови што живеат по смртта. Сепак, пејачката Јосипа Лисац доживеала една таква, која е достојна за восхит, и на некој начин станала бесмртна. Јосипа Лисац и Карло Метикош ја имале најсреќната и најтажната љубовна приказна – се запознале, се заљубиле на прв поглед и не се разделиле сè додека не ги разделил трагичен настан.

Прв состанок

Како што често опишуваа, од првиот момент кога се сретнаа и се погледнаа, знаеја дека ова е оној вистинскиот и дека ќе останат заедно засекогаш. Сè започна во 1971 година. Карло Метикос беше популарен југословенски рок и поп музичар кој ја започна својата кариера во Франција под името Мет Колинс. Пред да ја запознае оваа југословенска рок дива, тој патуваше низ целиот свет и изгради одлична кариера.

Тој беше миленик на жените ширум светот, кои беа луди по него. Како што пишуваа медиумите во тоа време, тој беше на околу 20 ангажмани со грофици , модели, стјуардеси и други атрактивни дами. Во тоа време, Јосипа Лисац беше на почетокот на својата кариера, која ја започна да ја гради во 1968 година, кога почна да ја пишува историјата на музичката сцена на поранешна Југославија.

„Кога се вратив во Загреб, сфатив дека музичката сцена се променила. Дојдоа и други луѓе, групата беше како печурка по дожд, не знаев кој, што… Но, некако се удавив во таа рутина, имав проблем и еднаш отидов во Петриња, го сретнав Јосип Лисац , нашите погледи се сретнаа – како во приказна, и оттогаш не се разделивме“, рече Карло во една пригода, а потоа опиша:

„Од 1971 година, бев воодушевен од нејзиното пеење и начинот на кој се однесуваше. Потоа се заљубив до глава. Се возевме со автобус од Петриња до Загреб, седнав до неа, ги испуштив моите позитивни вибрации и малку се запознавме. Јосипа подоцна ми призна дека, како дете, отишла да види каде живеам затоа што погрешно ѝ кажале дека живеам на улицата Моше Пијаде. Се возела со трамвај и гледала во нечиј прозорец, мислејќи дека е мој! Првата плоча што Јосипа некогаш ја купила била плочата на Мет Колинс! Destiny“, открил тој.

„Дневник на една љубов“

Тие ја овековечија својата љубов и чисти емоции со албумот „Дневник еден љубов“ кој го издадоа во 1973 година. Музиката што ја создадоа беше нивна завет, а „Дневник на една љубов“ беше плоча што ја направија првенствено за нив двајца. Преку љубовните песни што се најдоа на неа, тие сакаа да ја изразат својата силна љубов и да ја раскажат својата љубовна приказна на уникатен начин.

Почит

Јосипа раскажа како нивната љубов била толку голема што никогаш не си кажале лош збор еден на друг во лутина.

„Никогаш не разговаравме толку монструозно како што слушам луѓе како зборуваат денес. Никогаш не се пцуевме еден со друг, ниту пак трескавме врата. Она што имавме да го кажеме, го кажувавме веднаш, не го остававме за подоцна. Сè решававме со разговор. Ако едниот од нас беше нерасположен или под стрес, другиот ќе го преземеше, така се менувавме и функциониравме“, рече пејачот.

Смрт

Карло почина во 1991 година како последица на срцев удар. Јосипа тешко го поднесе неговото заминување, но таа сè уште не го преболела тоа, ниту нејзината љубов исчезнала. Тој ја носи својата тага како знак, оживувајќи ја заедно со љубовта во секое писмо што му го пишува, секоја песна и секој концерт.

„Не ми се допаѓа зборот „сеќавање“, бидејќи секогаш ги носам сите наши заеднички моменти, слики и ситуации во мене. Не само што се во мене, туку ги пренесувам и понатаму. А нашата љубов е сè уште тука и нејзиното присуство постојано ме облагородува“, рече еднаш Јосип.

Иако беа животни партнери, Јосипа и Карло никогаш не се венчаа.

„Бидејќи го губите идентитетот во бракот, не би можела да поднесам некој да ме нарекува негова сопруга. За Карл, јас никогаш не бев негова сопруга, туку само Јосип“, објасни таа еднаш за Стори.

