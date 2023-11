Ова се единствените три намирници кои би требало да ги јадете навечер

0 SHARES Сподели Твитни

Истражувања покажуваат дека не е важно само она што го јадете, туку и кога го јадете. Јадењето доцна навечер е поврзано со повисоки стапки на дебелина, дури и кога се контролираат сите други фактори, а истражувањата покажуваат дека не е важно само што јадете, туку и кога.

Докторката Џенин Боуринг неодамна објави дека има само три намирници кои треба да ги јадете навечер, а кои нема негативно да влијаат на вашата тежина или здравје.

Таа предупредува дека е најдобро да ги избегнувате оброците доцна навечер бидејќи тоа може да влијае и на вашата тежина и на вашиот сон. Но, ако навистина треба да јадете навечер, најдобро е тоа да бидат:

Јаткасти плодови

Таа препорачува да јадете мала шака јаткасти плодови – бадеми или лешници. Оваа храна ќе ви даде и протеини и заситени масти, па нема да бидете гладни пред спиење, објасни таа.

„Истражувањето покажа дека честото консумирање јаткасти плодови го намалува нивото на воспаление поврзано со срцеви заболувања и дијабетес“, објаснуваат нивните експерти од клиниката Мајо.

Конкретно, јаткастите плодови можат да го подобрат здравјето на артериите, да го намалат воспалението поврзано со срцевите заболувања, да го намалат ризикот од згрутчување на крвта, да го намалат ризикот од хипертензија и да го намалат нивото на „лошиот холестерол“, пишува BestLife.

Семки

Боуринг препорачува да јадете семки ако чувствувате потреба да грицкате пред спиење. Нивниот хранлив профил е сличен на јаткастите плодови: богати се со влакна, здрави масти, протеини и витамини.

Таа додава дека семките од сончоглед можат да бидат особено корисни бидејќи се полни со минерали, па можат да ви помогнат да заспиете.

Златно млеко

Последната опција што таа ја препорачува е „златно млеко“, кое може да биде исклучително корисно ако се пие пред спиење.

Ова е обично домашна мешавина од растително млеко, куркума и други зачини.

Боуринг го прави со млеко од јаткасти плодови, куркума и цимет, а најчесто користи бадемово млеко.

„Вака подготвеното млеко загрејте го и испијте го непосредно пред спиење. Фантастично е за добар сон, куркумата е богата со антиоксиданси, а самиот напиток има антиинфламаторно дејство“, додава таа.

