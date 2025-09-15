Овие намирници имаат повеќе протеини од месото и се многу поздрави

0 SHARES Сподели Твитни

Не мора да јадете месо секој ден за да внесете доволно протеини, особено црвено или фабрички одгледувано месо. Според истражувањата, премногу животински протеини може да има негативни ефекти врз вашето здравје. Може да предизвика воспаление, да го забрза стареењето и да го зголеми ризикот од хронични заболувања. Една од причините за ова е молекулата на шеќер Neu5Gc што се наоѓа во црвеното месо, која телото ја гледа како туѓа супстанца. Ова предизвикува имунолошки одговор и хронично воспаление.Затоа многу експерти, вклучувајќи го и д-р Стивен Гандри, поранешен кардиохирург и експерт за здравје на цревата, препорачуваат преминување на извори на протеини на растителна основа. Тие не содржат сомнителни состојки и се богати со растителни влакна, здрави масти и антиинфламаторни растителни соединенија. Подолу се наведени изворите на протеини на растителна основа што д-р Гандри конкретно ги препорачува и ги користи секојдневно.1. ЛеќаЛеќата е еден од најдобрите извори на растителни протеини, а воедно е нискокалорична и богата со растителни влакна. Исто така, содржи отпорен скроб кој ги храни добрите бактерии во цревата. За да се намали количината на лектини (соединенија што можат да го отежнат апсорбирањето на хранливите материи), се препорачува леќата претходно да се потопи или да се готви во експрес-лонец. Може да се додаде во супи, чорби или да се направи вегетаријански бургери.2. Протеини од конопСемето од коноп е ретко растение кое ги содржи сите девет есенцијални аминокиселини. Тие се исто така богати со омега-3 масни киселини, магнезиум и влакна. Гундри препорачува ладно цеден, органски прав од коноп без додаден шеќер. Можете да го измешате во смутија или да ги посипете излупените семки врз салати или зеленчук.3. СпирулинаСпирулината е сино-зелена алга и една од најконцентрираните храни во светот – речиси 70% од нејзината маса е протеин. Содржи и железо, витамини од групата Б и антиоксидансот фикоцијанин, кој го поддржува здравјето на мозокот и имунитетот. Спирулината лесно се додава во смутија или сокови, а хлорелата е одлична алтернатива.4. Ленено семеЛененото семе често се занемарува, иако е богат извор на протеини, омега-3 масни киселини и лигнани, кои можат да помогнат во регулирањето на хормоните. Клучно е да се користат мелени семиња бидејќи телото не може да ги свари цели. Најдобро е да ги сомелете непосредно пред употреба и да ги додадете во смути, овесни снегулки или да ги наросите во салати.5. СоргоСиракот е древно жито богато со протеини и одлична замена за киноа или кускус. Има суптилен вкус на јаткасти плодови, а една чаша содржи огромни 21 грам протеини, двојно повеќе од киноата. Исто така, содржи повеќе железо од стекот и е богато со антиоксиданси. Не содржи лектини и е достапно како брашно, тестенини или житарки за готвење.Растителните протеини се поздрава и поодржлива опција на долг рок.Иако месото може да биде вреден извор на хранливи материи, протеините од растителна основа нудат многу здравствени придобивки и долговечност. Со правилно планирање на исхраната, можно е да ги задоволите сите потреби на вашето тело без премногу да се потпирате на месо, а воедно да го намалите ризикот од бројни болести.Забелешка: Пред да направите какви било поголеми промени во вашата исхрана, се препорачува да се консултирате со лекар или нутриционист, особено ако имате какви било здравствени проблеми.

Пронајдете не на следниве мрежи: