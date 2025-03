Одбележување на 80-годишнината на НУУБ „Св. Климент Охридски“-Битола

0 SHARES Сподели Твитни

Фејсбук СВ Климент Охридски-Битола По повод важната 80-годишнина од основањето, Националната установа „Св. Климент Охридски“ – Битола планира повеќе активности за да го прослави своето културно наследство и значајниот придонес во зачувувањето и ширењето на знаењето. Прославата започна вчера со панел-дискусија на тема „Библиотеката – срце на заедницата: 80 години култура, знаење и иновации“ во Офицерскиот дом – Europe House Битола.

На 26 март, среда, во 12:00 часот ќе бидат доделени награди за најверните читатели, најдобрите библиотечни приказни и роднокрајните автори, како и благодарници за поранешните вработени. Истата вечер, во 18:00 часот, во Библиотеката ќе се одржи промоција на книгата „Елисиски ехо: Поезијата на меморијата на слободата“ од Игор Трајковски – Фоја.

На 27 март, четврток, ќе следи поетскиот настан „Стихови што обединуваат“ по повод Светскиот ден на поезијата, кој ќе се одржи во Читалната „Горан Стефановски“ во соработка со Македонското научно друштво, почнувајќи во 18:00 часот. Во истата просторија ќе биде промовирана и книгата „Факсимили на роднокрајни автори“, членови на ДПМ, заедно со каталогот посветен на Горан Стефановски.

Одбележувањето на оваа значајна годишнина ќе биде затворено со свечена академија на 28 март 2025 година, во петок, во Офицерскиот дом-КИЦ, со почеток во 19:00 часот.

