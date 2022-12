Хилман на драфтот беше избран од Денвер и со нив го освои натпреварувањето, по што играше за Минесота, Сан Диего и Далас.

Во сезоната кога Денвер беа шампиони, Хилман освои 863 јарди со трчање.

We are deeply saddened to hear about the loss of Super Bowl champion RB, Ronnie Hillman. He was 31. 🙏🕊️ pic.twitter.com/tjV0fGR8MB