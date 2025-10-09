Пет знаци дека вашиот рутер е застарен и дека е време да го замените, еден знак што сите го игнорираат

0 SHARES Сподели Твитни

Ако вашиот интернет постојано паѓа, видео повиците паѓаат или Wi-Fi се забавува штом сите во куќата се поврзат, време е да проверите дали проблемот е во самиот рутер. Постојат јасни знаци дека уредот е застарен и треба да се замени, дури и ако сè уште работи.Брзината и стабилноста на домашниот интернет во голема мера зависат од квалитетот на рутерот. Иако повеќето корисници веруваат дека секој уред што го добиваат од нивниот провајдер е доволен, вистината е дека старите рутери честопати не можат да го поднесат оптоварувањето на современите паметни уреди – од телевизори и телефони до паметни светилки и камери.Дури и ако интернетот технички работи, застарениот рутер може да ја забави мрежата, да предизвика застој во игрите, прекини на видео повиците и проблеми со безжичниот сигнал во оддалечените простории.1. Wi-Fi сигналот не го покрива рамномерно станот или куќатаАко забележите дека Wi-Fi во некои делови од домот целосно исчезнува или дека сигналот е значително послаб штом ќе се оддалечите од рутерот, ова е јасен знак дека хардверот е застарен или нема доволно силен опсег за денешните стандарди.2. Интернетот често „се расипува“ иако провајдерот нема грешкаПрекините на конекцијата што се случуваат неколку пати на ден, особено за време на видео повици или стриминг, генерално не се вина на провајдерот, туку на рутерот кој не може да одржува стабилна конекција кога се поврзани повеќе уреди.3. Максималната брзина е ограниченаМногу стари рутери не ги поддржуваат новите Wi-Fi стандарди како Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6 , па дури и ако имате побрз интернет пакет, не можете да добиете целосна брзина бидејќи уредот технички не може да ја пренесе.4. Рутерот често се прегрева или мора да го рестартиратеОва е знак што повеќето корисници го игнорираат, но прекумерното загревање или честата потреба за рестартирање укажуваат дека уредот се ближи кон крајот на својот работен век . Прегревањето може да предизвика забавување, прекини и трајно оштетување.5. Уредот е постар од пет годиниАко вашиот рутер е стар повеќе од пет години, речиси сигурно ги пропуштате придобивките од новите технологии: побрзи фреквенции, постабилен сигнал, подобра заштита и помала потрошувачка на енергија. Современите рутери имаат и напредни безбедносни протоколи кои ја штитат мрежата од неовластен пристап.Како да изберете нов рутерПри купувањето, обрнете внимание уредот да го поддржува барем Wi-Fi 6 стандардот , да има двоен опсег (2,4 GHz и 5 GHz) сигнал и доволно антени за областа што ја покривате. Дополнително, ако имате многу паметни уреди во вашиот дом, побарајте рутер со MU-MIMO функционалност што овозможува стабилен сигнал за повеќе уреди истовремено.

