Пејачката во солзи: Тања Савиќ пет дена ги нема видено и слушнато децата, оваа болка повеќе не ја крие!

Moje ljubavi najveće. Sve činim da mi dodjete u zagrljaj. Osoba sam koja krajnje osudjuje nepravdu. I svaka načinjena šteta ne može, a da prodje nekažnjeno. Ima već 5 dana kako nisam čula njihov glas. Kada kontaktiram porodicu, svi ignorišu. Gde će im duša. Ako pokušavam da pozovem ponovo, oni me blokiraju. Nije ni čudo što se Corona dešava ljudi, sve je otišlo u propast. Ja više ne mogu da ćutim.Neka svi već jednom znaju šta mi je učinjeno! #tanjasavic #sinovi #majka #ljubav #pravda