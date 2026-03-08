„ПЛАЧАВ КОГА ДОЗНАВ, НЕ СЕ СЛУШАВМЕ“ Лепа Лукиќ за здравствената состојба на Зорица Брунцлик: „Мора да му e многу тешко на Кемиш

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Зорица Брунцлик веќе некое време не се појавува во јавноста поради здравствени проблеми. Нејзината колешка Лепа Лукиќ проговори за нејзината здравствена состојба.

Според локалните медиуми, Зорица Брунцлик наводно била оперирана во Белград, во Клиничкиот центар на Србија, пред десет дена, а нејзините колеги постојано ѝ упатуваат зборови на поддршка и ѝ посакуваат брзо закрепнување.

Лепа Лукиќ сега проговори за медиумите и откри дека е шокирана од новата ситуација во која се нашла нејзината колешка и блиска пријателка.

– Бев многу загрижена. Зорица ми е најдобра колешка и пријателка. Секако, имам неколку од нив, но сум особено блиска со неа и многу често сме во контакт – започна пејачката.

– За жал, не сме се слушнале. Знам само дека е во болница и дека итно била оперирана. Кемиш не разговара со никого и јас целосно го разбирам, мора да му е многу тешко на човекот. Не го интересираат изјави или какви било објаснувања, но сите сме загрижени и љубопитни. Ги сакам и почитувам многу двајцата, и како луѓе и како колеги, продолжи Лепа.

„Плачев кога дознав“

Лепа Лукиќ призна дека реагирала емотивно кога слушнала што се случува.

Кога слушнав, се расплакав. Навистина ме погоди, се расплакав кога дознав, се надевам дека сè ќе биде во ред. Од дното на срцето ѝ посакувам брзо закрепнување и што побрзо враќање кај нејзиното семејство и кај сите нас. Искрено, ни јас не ги знам деталите. Досега не знаев дека имала некои сериозни здравствени проблеми. Исто така, се обидувам да дознаам што точно се случило, но сè што слушнав досега го дознав од весниците. Само се надевам дека сè ќе биде во ред – заклучи пејачката низ солзи.

