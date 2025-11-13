Погледнете како ќе изгледаат Жика и Милан во новиот филм „Враќањето на Жикина династија“

0 SHARES Сподели Твитни

Како што е познато, продолжението на познатата „Жикана династија“, кое се вика „Враќањето на Жиканата династија“, ќе пристигне во кината на 4 декември. Објавен е првиот трејлер , а интересно е како ќе изгледаат ликовите Жика и Милан.

Овојпат во нив играат момчиња – Никола Брун (Жика Павловиќ) и Гаврило Иванковиќ (Милан Павловиќ).

Жика и Милан се правнуци на Жика и Милан, кои ги играа легендарните Драгомир Бојаниќ Гидра и Марко Тодоровиќ.

Инаку, Никола Којо се враќа на ликот на Миша Павловиќ по повеќе од 30 години. Синовите на Миша, кои тој не ги видел долго време, доаѓаат во Србија, бидејќи живеат со Наташа во Москва, но кога пристигнуваат момци кои ги носат имињата на нивните прадедовци – Жика и Милан, започнува нова луда година, полна со смеа, авантура, но и семејни вредности.

Актерската екипа ја сочинуваат: Никола Кољо, Данијела Димитровска, Никола Брун, Гаврило Иванковиќ, Срѓан Тимаров, Младен Совиљ, Јово Макшиќ, Весна Чипчиќ, Владимир Петровиќ, Гала Виденовиќ, Слободан Бода Нинковиќ, Стјемарападиј, Љ. Радовановиќ, Катарина Вељовиќ, Мина Ненадовиќ и многу други.

Режисер е Милан Коњевиќ, сценариото е на Милена Марковиќ, додека продуценти на филмот се Милан Тодоровиќ, Огњен Ракчевиќ, Горан Пековиќ и Јован Марковиќ, а продуценти се Talking Wolf Productions, Olimp Productions и FITa. Филмот е снимен со поддршка на Филмскиот центар на Србија и платформата Аполо.

