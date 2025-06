Почина актерката позната од „Очајни домаќинки“ и „Младиот Шелдон“

0 SHARES Сподели Твитни

Почина Валери Махафи, популарната ѕвезда од “Очајни домаќинки”

Познатата актерка Валери Махафи, која го освои срцето на обожавателите со улогите во сериите „Очајни домаќинки“ и „Младиот Шелдон“, почина на 71-годишна возраст, потврди нејзиниот ПР.

Валери, носителка на престижната награда Еми, беше дијагностицирана со рак и животот го изгуби во петокот во Лос Анџелес.

Нејзиниот сопруг, Џозеф Кел, изрази длабока тага по загубата на својата сакана. „Ја изгубив љубовта на мојот живот, а Америка едно од своите најомилени лица. Искрено ќе ни недостига,“ изјави тој за еден познат американски магазин.

Својата популарност Валери ја стекна играјќи интересни и ексцентрични ликови, кои освоија многу срца. Нејзините најзначајни улоги вклучуваат Ева во серијата „Северна експозиција“, Алма Хоџ во „Очајни домаќинки“ и фрустрираната учителка во „Младиот Шелдон“.

Таа е позната и по своето учество во филмовите со звезди како што се Мишел Фајфер и Том Хенкс во „Француски излез“ и „Сали“.

Наскоро, Валери глумише во серијата на Епл ТВ+ „Екло 3“, која се емитуваше во 2022 година, како и во филмот „Осмиот ден“, кој го виде светлото на денот почетокот на оваа година.

Многумина ја опишуваат како „потценета“ актерка, чие уметничко наследство и ќе биде запаметено.

