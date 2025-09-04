Почина италијанската модна икона Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина, соопшти компанијата во четврток.

Модната куќа во соопштението изјави:

„Со бескрајна тага, групацијата Армани ја објавува смртта на својот творец, основач и неуморна движечка сила: Џорџо Армани.“

Тој беше болен некое време и се откажа од ревиите на Армани на Неделата на машка мода во Милано во јуни. Тоа беше прв пат да пропушти еден од неговите модни писти.

Погребна сала ќе биде поставена овој викенд во Милано, по што ќе следи приватен погреб на неодреден датум, соопшти компанијата. Армани, кој имаше 91 година, беше синоним за модерен италијански стил и елеганција, водејќи компанија која обртуваше околу 2,3 милијарди евра (2,7 милијарди долари) годишно.