Преспанското Езеро исчезнува, претворајќи се од природно и туристичкп богатство во мочуриште

Преспанското Езеро исчезнува. Земјата го губи едно од најстарите езера во Европа, кое од ден на ден станува сè повеќе како мочуриште. Ако површината на езерото некогаш била 284 квадратни километри, сега е само 259. Во текот на изминатите неколку децении, нивото се намалило за цели 12 метри. Во туристичката област Крани, ова е јасно видливо. Мора да се пешачи стотици метри низ езерото за да се достигне ниво доволно за пливање. Потребни се итни мерки, по примерот на Дојранското Езеро.„Ако продолжи вака, сигурно ќе се исуши. Суво е тука и таму две недели. Бевме во Кавадарци и сега кога стигнавме, 50 метри се исушија за две недели. Нешто треба да се направи. Никој ништо не прави. Главната порака е да се преземе акција. Имаше и околу 1.000 пумпи инсталирани за наводнување во езерото, тие треба да се отстранат, ќе биде подобро“, рече еден жител.„Кога дојдов и видов како е, дури сакав да заплачам. Многу ми е жал што езерото е вакво, што нема вода. Ден по ден ќе исчезне и нема да постои. Ако нема езеро, камповите ќе останат празни, сите ќе го напуштат, додека луѓето дале пари за да ги купат“, додаде друг.„Не знам колку се повлекува езерото секој ден, околу 2 сантиметри дневно, а тоа е многу вода за ова подрачје. Никој ништо не прави од властите, од никого, не кажуваме ниту овие ниту другите. Тие го насочија вниманието повеќе кон Дојран и Охрид“, рече жител на Преспа.На жителите на Преспа им недостигаат убавите денови, кога илјадници туристи летуваа тука секое лето.„Се сеќавам кога во 1986 година нивото на водата беше највисоко. Езерото стигна до ресторанот погоре. По должина, се повлекло 500-600 метри, додека по висина се повлекло околу 20 метри или повеќе. Не е како порано. Кога нивото на водата беше високо, беше поинаку. Сега има само грмушки и наноси дрвја, секоја година станува поплитко“, додаде друг.„…Имаше плажа долга 3 километри, во еден викенд имаше повеќе од 10.000 пливачи. Преспа е веќе мртва“, рече еден жител.Според анализата на професорот од Техничкиот факултет во Битол, Дејан Трајковски, две години езерото губи околу 50 сантиметри годишно, или околу 125 милиони кубни метри вода. Овој септември нивото е за 55 сантиметри пониско отколку во истиот период минатата година. Според Трајковски, ако продолжи сегашниот тренд на намалување, може да се случи по 60 години 90% од неговата површина да се исуши и да останат само четири поголеми понори. Најголемата дупка ќе биде длабока 30 метри на влезот во Нивичкиот Залив во Грција. Другите четири би биле на територијата на Македонија со длабочина од 10 метри.

