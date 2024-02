Претепан до смрт пред вереницата Сандра! Трагично загина 32-годишен актер и пејач, ѕвезда на реално шоу

0 SHARES Сподели Твитни

Телевизиската компанија „Вокс“ на социјалните мрежи ја објави веста за смртта на актерот и пејач Емре Ајтекин (32), кој се прослави со учеството во реалното шоу „Збогум Дојтекин“.

Актерот почина во Истанбул, каде што живееше со својата свршеница Сандра Цепин.

Како што објави Билд, Емре бил претепан во ресторан за брза храна, откако Сандра била малтретирана од двајца мажи. Емре сакал да ја смири ситуацијата, а потоа дуото го нападнало.

-Жалиме за загубата на Емре, кој трагично почина на почетокот на овој месец. Емисијата „Goodbye Deutschland“ ги следеше него и неговата свршеница Сандра Цепин, нивното патување од Германија до Турција и животот во Истанбул. Нашите мисли се со семејството на Сандра и Емре и сакаме да изразиме искрено сочувство, напиша телевизиската куќа, повикувајќи се на феникс. де.

Сандра за турските медиуми изјави:

– Се обидов да ги тргнам напаѓачите од Емре, но тие почнаа да ме напаѓаат. Очите на Емре беа отворени и имаше многу крв. Ме погледна, му реков дека многу го сакам, и да не ме остава сама… – раскажала Сандра за болниот трагичен настан.

Но, Емре Ајтекин, за жал, починал како последица на повредите.

Вокс ја покажа нивната љубовна приказна. Сандра го запознала Емре на одмор и веднаш се заљубила во него. Одлуката била донесена брзо: во придружба на камери, таа го напуштила Хамбург и по пет месеци врска на далечина со Емре, се преселила во Турција.

