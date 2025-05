0 SHARES Сподели Твитни

Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга вечерва ќе ја прими премиерата на претставата „Парите се отепувачка“, изведена од страна на драмското студио Миладин под режисура на Ристе Миладин. Главните улоги ги преземаат самиот режисер Миладин како селанецот Митре, додека Бранкица Петковска ја интерпретира улогата на неговата сопруга Мара. Нивните деца, синот Ангеле и ќерката Кате, се претставени од актери Милан Блажески и Маја Рисеска, соодветно. Бојан Крстески го игра ликот на сопругот на Кате, Софре, а Марија Блажеска ја игра нивната ќерка Ана.

Според зборовите на режисерот Миладин, претставата „Парите се отепувачка“ се возобнува на секои 10 години од страна на драмското студио „Миладин“. Првата изведба се случила пред околу три децении, дополнително обновена пред 20 години, а потоа уште еднаш, пред една деценија. Сега, ова е нејзиното четврто издание, секој пат со нова актерска ансамбл, иако режисерот останува ист. Миладин изразува уверување дека ова издание ќе биде позитивно прифатено од публиката и со критики.

Тежиштето на претставата лежи во нејзината порака за тоа како алчноста за богатство може да го заслепи човек до таа мера што е способен да изврши ужасни дејства, како на пример убиство на сопственото дете. Миладин истакнува дека преку овој наратив, се разгледува како непромислената желба за материјални добра може да го погоди на краен начин менталното състояние на човекот. Претставата е создадена со самофинансирање, што ја зајакнува посветеноста и талентот на актери и режисер кои се посветени на овој проект.

The post Претстава „Парите се отепувачка“ премиерно во Струга вечерва appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: