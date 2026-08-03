Приведена 41-годишна жена од Кратово поради напад врз посетители на Куклица

Четириесет и едногодишна кратовка е приведена откако, според пријавата, физички нападнала повеќе посетители на локалитетот Куклица, соопшти денеска СВР Куманово.

Од кумановската полиција информираат дека вчера во 19 часот и 30 минути полициските службеници од ОВР Кратово ја лишиле од слобода С.Д. (41) од Кратово, постапувајќи по претходна пријава дека на 2 август околу 18 часот на локалитетот „Куклица“ физички нападнала повеќе лица кои биле посетители на локалитетот.

По насоки на јавен обвинител, таа била приведена во полициска станица и против неа ќе биде поднесена соодветна пријава.