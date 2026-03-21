Приведени 16 возачи за безобѕирно возење, 11 никогаш не положиле возачки испит

Полицијата приведе вкупно 16 возачи поради безобѕирно управување со моторно возило во рамки на засилените контроли низ државата.

Според информациите, дури 11 од приведените возачи управувале возило без положен возачки испит, што претставува сериозен прекршок и директна опасност за безбедноста во сообраќајот.

Останатите биле санкционирани за различни прекршоци поврзани со безобѕирно возење, а против сите ќе бидат поднесени соодветни пријави.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека ваквите акции се дел од континуираните мерки за зголемување на безбедноста на патиштата, при што во повеќе случаи возилата се одземаат, а против сторителите се поведуваат и кривични постапки.