ПРИРОДНИ СОЈУЗНИЦИ ПРОТИВ СТРЕС: Два витамини го смируваат телото и умот

Ниските нивоа на магнезиум или витамин Д можат да го зголемат ризикот од анксиозност, а подобрувањето на вашите нивоа со земање додатоци или јадење одредена храна може да помогне во намалувањето на чувството на анксиозност, пишува Health.

Како комбинирањето на магнезиум и витамин Д влијае на анксиозноста?

Магнезиумот и витаминот Д можат да помогнат во намалувањето на нивото на стрес и анксиозност.

Магнезиумот му помага на телото да реагира на физички и ментален стрес. Внесувањето доволно магнезиум може да помогне во намалувањето на нивото на хормонот на стрес кортизол во вашето тело. Од друга страна, ниските нивоа на магнезиум можат да го зголемат нивото на стрес во вашето тело.

Го смирува нервниот систем

Овој минерал помага во регулирањето на невротрансмитерите (хемиски гласници во мозокот), особено ГАБА (гама-аминобутерна киселина), која ја смирува мозочната активност.

Ги намалува нивоата на кортизол (хормон на стрес)

Кога сме под стрес, телото троши повеќе магнезиум. Ако нема доволно, кортизолот останува покачен подолго време.

Витамин Д и анксиозност

Витаминот Д влијае на функцијата на невротрансмитерите, особено серотонинот и допаминот, кои се клучни за добро расположение. Исто така, влијае на лачењето на кортизол.

Многу студии сугерираат дека земањето витамин Д може да ја подобри анксиозноста и сродните симптоми. Возрасните со генерализирано анксиозно растројство кои земале витамин Д еднаш неделно во текот на три месеци забележале значителни подобрувања во симптомите на анксиозност и нивоата на серотонин, пишува Health.

